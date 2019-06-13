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Ярмоленко: Надеюсь, что сборная Украины U-20 вернется с чемпионата мира с кубком

19:10 93 Читати українською
Ярмоленко: Надеюсь, что сборная Украины U-20 вернется с чемпионата мира с кубком
Сборная Украины U-20 / FIFAС

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко пожелал юношеской команде победы на чемпионате мира-2019 U-20.

 

"Желаю только удачи. Они уже молодцы, герои. Мы за них болеем, переживаем. Надеюсь, они вернутся с кубком и золотыми наградами", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Десны.

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Напомним, юношеская сборная Украины под руководством Александра Петракова в полуфинале чемпионата мира победила Италию и пробилась в финал турнира.

К слову, решающий матч чемпионата мира-2019 U-20, где юношеская сборная Украины сыграет против сверстников из Южной Кореи, состоится в субботу, 15-го июня, начало матча – в 19:00.

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Украина U-20 - Южная Корея U-20 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украина Украина Сборная Украины Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20
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