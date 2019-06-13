Украина U-20 – Южная Корея U-20: финал чемпионата мира рассудит Эльфатх

ФИФА назначила арбитров на финальный поединок юношеского чемпионата мира между Украиной и Южной Кореей.

Финальный поединок чемпионата мира-2019 U-20 Украина – Южная Корея будет судить бригада арбитров из США во главе с 37-летним Исмаилом Ельфатхом.

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На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни из Таити, сообщает официальный сайт УАФ.

К слову, решающий матч чемпионата мира-2019 U-20, где юношеская сборная Украины сыграет против сверстников из Южной Кореи, состоится в субботу, 15-го июня, начало матча – в 19:00.

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