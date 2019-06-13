Ярмоленко: Сподіваюся, що збірна України U-20 повернеться з чемпіонату світу з кубком

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко побажав юнацькій команді перемоги на чемпіонаті світу-2019 U-20.

"Бажаю тільки удачі. Вони вже молодці, герої. Ми за них вболіваємо, хвилюємося. Сподіваюся, вони повернуться з кубком і золотими нагородами", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Десни.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал чемпіонату світу розсудить Ельфатх

Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у півфіналі чемпіонату світу перемогла Італію та пробилась до фіналу турніру.

До слова, вирішальний матч чемпіонату світу-2019 U-20, де юнацька збірна україни гратиме проти однолітків з Південної Кореї, відбудеться у суботу, 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – італійські ЗМІ лютують через вихід України U-20 у фінал ЧС-2019