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Ярмоленко: Сподіваюся, що збірна України U-20 повернеться з чемпіонату світу з кубком

19:10 215 Читать на русском
Ярмоленко: Сподіваюся, що збірна України U-20 повернеться з чемпіонату світу з кубком
Збірна України U-20 / FIFA

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко побажав юнацькій команді перемоги на чемпіонаті світу-2019 U-20.

 

"Бажаю тільки удачі. Вони вже молодці, герої. Ми за них вболіваємо, хвилюємося. Сподіваюся, вони повернуться з кубком і золотими нагородами", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Десни.

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Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у півфіналі чемпіонату світу перемогла Італію та пробилась до фіналу турніру.

До слова, вирішальний матч чемпіонату світу-2019 U-20, де юнацька збірна україни гратиме проти однолітків з Південної Кореї, відбудеться у суботу, 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

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Україна U-20 - Південна Корея U-20 Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Україна Україна Збірна України Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20
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