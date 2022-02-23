"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, паническое настроение – все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из этой ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность.

"Главная цель – сохранение и развитие государства": Сидорчук поблагодарил защитников Украины на всех фронтах

Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию. Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессию по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении.

Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене. Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование, как свободной и независимой страны. Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", – написал Бойко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне Денис провел в составе Динамо 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола. Еще в четырех поединках он отстоял "на ноль".

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше