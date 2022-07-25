Товарищеский матч

Аль-Айн – Ханкофен-Хайлинг – 1:0

Гол: Рахими, 33

Соперником Аль-Айна в контрольном поединке стал немецкий коллектив Ханкофен-Хайлинг, выступающий в региональной лиге Баварии (первое место в дивизионе Юг по итогам прошедшего сезона).

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Андрей Ярмоленко начал поединок в запасе, но вышел на второй тайм. Это первый матч 32-летнего украинца в новом клубе после перехода из Вест Хэма. На тот момент счет был 1:0 в пользу команды Сергея Реброва – единственный гол в первом тайме забил Софьян Рахими.

Этот счет в итоге стал окончательным – после перерыва ни одна из команд так и не забила. Первый официальный матч Аль-Айна в сезоне 2022/23 запланирован на 2 сентября.

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