Главный тренер Брюгге Карл Хофкенс похвалил свою команду за победу над Сент-Трюйденом (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Бельгии.

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В этой встрече Роман Яремчук забил на 66-й минуте после паса Ноа Ланга, который за несколько минут до этого события вышел на замену.

"Я очень доволен. Победа над Сент-Трюйденом стоит столько же, сколько и победа над Андерлехтом – три очка", – приводит слова Хофкенса Sporza.

"В первом тайме мы играли слишком медленно, мало рисковали и делали недостаточно подходов к чужим воротам. Мы обсудили это в перерыве, и я невероятно доволен реакцией игроков. Я очень рад, что Яремчук смог забить свой гол, и я также доволен тем, как этот гол был достигнут. Это именно то, что я хочу увидеть. Запасные проделали очень хорошую работу, привнесли много динамики и интенсивности", – заявил тренер Брюгге.

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