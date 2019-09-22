Яремчук забил очередной гол за Гент

Нападающий Гента Роман Яремчук отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегема.

Гент в 8-м туре бельгийского первенства на выезде играет против Зюлте-Варегема. В стартовом составе Гента на поле вышли Роман Яремчук и Игорь Пластун, а Роман Безус оказался в запасе.

Яремчук невероятным спринтом за Гент обеспечил гол в ворота Сент-Этьена

Команда украинцев пропустила первой на 12-й минуте. Через 20 минут Гент отыгрался – Роман Яремчук уверенно реализовал пенальти. Это уже 8-й гол украинского форварда в сезоне 2019/20 за Гент во всех турнирах и 11-й с учетом выступлений за сборную Украины.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко голом унизил самого дорогого защитника мира и стал лучшим, а Сульшер "плывет"