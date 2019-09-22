Яремчук забил очередной гол за Гент

Украина — 21:19 1979
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Ворскла – Динамо: возвращение Цыганкова, "украинская" победа киевлян, потеря лидера и лучший матч при Михайличенко
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Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижитиВолодимир Лесько — 16:05 2515
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Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое местоИталия — 00:04 443
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Ман Сити – Уотфорд: Зинченко выигрывает от кастинга в матче АПЛ, 8 голов после Шахтера и космос от соперника УкраиныАнглия — 21 сент 2387
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