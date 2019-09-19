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Яремчук невероятным спринтом за Гент обеспечил гол в ворота Сент-Этьена

23:07 68 Читати українською
Яремчук невероятным спринтом за Гент обеспечил гол в ворота Сент-Этьена
Яремчук невероятным спринтом за Гент обеспечил гол в ворота Сент-Этьена / ФК Гент

Форвард сборной Украины Роман Яремчук продолжает помогать бельгийскому Генту в матчах Лиги Европы. В этот раз от украинца и Ко пострадал французский Сент-Этьен.

2’ Джонатан Дэвид
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
 
Вахби Хазри 38’
2’ Джонатан Дэвид
38’ Вахби Хазри
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен

"Буйволы" открыли счет уже на 2-й минуте поединка, а Яремчук этому больше всех помог.

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Нападающий хорошо открылся на левом фланге, получил передачу из глубины поля и убежал в прорыв. После обыгрыша защитника он вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Джонатан Дэвид после серии рикошетов отправил мяч в ворота.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига Европы Видеоновости Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Гент - Сент-Этьен
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