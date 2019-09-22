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Яремчук забив черговий гол за Гент

21:53 699 Читать на русском
Яремчук забив черговий гол за Гент
Роман Яремчук знову забив / фото ФК Гент

Нападник Гента Роман Яремчук відзначився голом в матчі 8-го туру чемпіонату бельгії проти Зюлте-Варегема.

Гент у 8-му турі бельгійської першості на виїзді грає проти Зюлте-Варегема. У стартовому складі Гента на поле вийшли Роман Яремчук та Ігор Пластун, а Роман Безус опинився в запасі.

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Команда українців пропустила першою на 12-й хвилині. Через 20 хвилин Гент відігрався – Роман Яремчук впевнено реалізував пенальті. Це вже 8-й гол українського форварда в сезоні 2019/20 за Гент в усіх турнірах та 11-й з урахуванням виступів за збірну України.

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