Яремчук забив черговий гол за Гент

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Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку
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Ліверпуль обіграв Челсі завдяки ефектним стандартам і знову відірвався на чолі АПЛАнглія — 20:24 2508
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Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижитиВолодимир Лесько — 16:05 2492
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Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛУкраїна — 15:55 3584
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