Дебютный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Спартак Москва – 2:0
Бенфика принимала московский Спартак в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бенфика – Спартак.
Россияне остались без шансов уже после фиаско в Москве, где "орлы" уверенно их победили (2:0). Матч в Португалии только доказал разницу в классе между соперниками.
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Хозяева контролировали ход поединка и еще двумя мячами отправили Спартак домой. Стоит отметить, что один из голов записал себе в актив форвард сборной Украины Роман Яремчук, для которого этот матч стал дебютным за Бенфику. Не обошлось без серии рикошетов, но гол в большинстве заслуга именно Романа.
В матчах плей-офф ЛЧ Бенфика встретится уже более достойным соперником – нидерландским ПСВ.
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