Россияне остались без шансов уже после фиаско в Москве, где "орлы" уверенно их победили (2:0). Матч в Португалии только доказал разницу в классе между соперниками.

Монако не оставил шансов пражской Спарте и нацелился на Шахтер в Лиге чемпионов

Хозяева контролировали ход поединка и еще двумя мячами отправили Спартак домой. Стоит отметить, что один из голов записал себе в актив форвард сборной Украины Роман Яремчук, для которого этот матч стал дебютным за Бенфику. Не обошлось без серии рикошетов, но гол в большинстве заслуга именно Романа.

В матчах плей-офф ЛЧ Бенфика встретится уже более достойным соперником – нидерландским ПСВ.

Яремчук феерично дебютировал за Бенфику против Спартака – украинец голом помог выбить россиян из Лиги чемпионов