Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук нашел компромиссное решение для разговора с заместителем главного рекдактора российского издания "Спорт-Экспресс" Максимом Алланазаровым.

Российский корреспондент в личном Telegram-канале рассказал, как смог взять комментарий у форварда "орлов".

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После матча Бенфика – Спартак Алланазарову удалось приблизиться к автобусу португальцев и отыскать Яремчука. Роман согласился общаться на камеру только на украинском языке. Интервьюеру такой вариант не подходил, поэтому комментарий был опубликован исключительно в печатном виде.

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Напомним, Бенфика уничтожила Спартак по сумме двух матчей (2:0, 2:0), а Яремчук организовал последний гол в ворота москвичей. На стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов "орлы" встретятся с ПСВ.

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