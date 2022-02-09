Яремчук займався у загальній групі Бенфіки, що свідчить про відновлення українця від пошкодження, повідомляє A Bola.

Бенфіка знайшла потенційну заміну Яремчуку у Славії

Форвард досить курйозно травмувався – під час заняття у нього порвалася гумка для фітнесу. В підсумку, в Яремчука діагностували пошкодження правого очного яблука. Також повернувся до тренувань Жоау Маріу, який хворів на коронавірус.

У нинішньому сезоні Яремчук провів 29 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами. Наступний матч лісабонців відбудеться з Санта-Кларою 12 лютого, початок о 20:00.

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