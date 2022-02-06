Президент Славии Ярослав Тврдик признался, что "орлы" интересуются чешским нападающим пражского клуба Петаром Муссой, который на правах аренды выступает за Боавишту.

"Вы видите, как он хорошо адаптировался к португальскому чемпионату. У Боавишты есть санкции от ФИФА, у Петара также проблемы с зарплатой, поэтому вряд ли с Боавиштой выйдет оформить пункт об обязательном выкупе футболиста, если он забьет 10 голов (сейчас у него 7).

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Однако с нами уже связались некоторые португальские клубы, в частности, Бенфика. Так что впереди возможен отличный трансфер", – цитирует Тврдика Sport.cz.

К слову, Муса выступает за Славию с 2018 года. В начале сезона он был арендован Боавиштой. На его счету 7 голов и 2 ассиста в 24 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Напомним, ранее СМИ отправляли Яремчука из Бенфики – якобы украинец не оправдал надежд и "орлы" готовы отпустить его за 17 млн ​​евро.

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