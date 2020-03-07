Яремчук вернется позже, чем ожидалось – восстановление форварда сборной Украины затягивается

Украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук может задержаться в лазарете дольше, чем планировалось.

Реабилитация нападающего сборной Украины Романа Яремчука может затянуться, сообщает издание Voetbal Belgie.

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24-летний украинец бельгийского Гента продолжает восстанавливаться после операции на ахилле в Белграде (Сербия). Возвращение нападающего ожидалось к матчам плей-офф чемпионата Бельгии, который начнется после 30-го тура (на данный момент сыграно 28), однако теперь футболист вряд ли вернется к тому времени.

К слову, Яремчук попал в резервный состав сборной Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши, который вчера обнародовал тренерский штаб "сине-желтых".

В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе к Евро-2020 (4 гола).

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