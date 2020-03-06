Шевченко объявил список игроков на матчи сборной Украины против Франции и Польши – есть дебютант

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24-х игроков для подготовки и участия в товарищеских матчах со сборными Франции и Польши.

Поединок против французов "сине-желтые" проведут 27 марта в Сен-Дени, а уже через четыре дня в Хожуве сыграют с поляками.

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му

Отметим, что получил дебютный вызов в национальную команду полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Овьедо), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – Шахтер), Игорь Пластун (Гент), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер, Игорь Харатин (Ференцварош), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский (Аталанта).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Кравец (Кайсериспор).

В резервный список попали: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо), Евгений Шахов (Лечче), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – Гент), Владислав Супряга (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош).

Рим на Евро-2020: как добраться, что посмотреть, куда заселиться, где отдохнуть и как сэкономить