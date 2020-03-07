Яремчук повернеться пізніше, ніж очікувалось – відновлення форварда збірної України затягується

Український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук може затриматись в лазареті довше, ніж планувалось.

Реабілітація нападника збірної України Романа Яремчука може затягнутись, повідомляє видання Voetbal Belgie.

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24-річний українець бельгійського Гента продовжує відновлюватись після операції на ахіллі в Белграді (Сербія). Повернення нападника очікувалося до матчів плей-офф чемпіонату Бельгії, який почнеться після 30-го туру (на даний момент зіграно 28), однак тепер футболіст навряд чи відновиться до цього часу.

До слова, Яремчук потрапив до резервного складу збірної України на товариські матчі проти Франції та Польщі, який вчора оприлюднив тренерський штаб "синьо-жовтих".

У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром збірної України у відборі до Євро-2020 (4 голи).

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