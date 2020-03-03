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Яремчук – о Евро-2020: Сборной Украины нет смысла ставить недостижимые цели

16:00 61 Читати українською
Яремчук – о Евро-2020: Сборной Украины нет смысла ставить недостижимые цели
Роман Яремчук / Getty images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, в чем главная сила национальной команды.

"Трудно ожидать такой результат в квалификации, когда в твоей группе Португалия и Сербия. Да и другие соперники были не из легких, особенно Люксембург. Мы знали, что будет невероятно трудно и нужно будет дорожить каждым очком. Сложно было даже представить, что мы сможем выиграть группу за тур до конца. Но тем не менее, считаю, сборная Украины полностью заслужила первое место.

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Евро-2020? Нет смысла ставить недостижимые цели. Прежде всего, хочется хорошо сыграть за Украину и друг за друга. Наша главная сила – в единстве. Сейчас у нас прекрасный коллектив, все друг друга поддерживают. Также у нас замечательный тренерский штаб, в котором собраны хорошие тактики. На Евро-2020 все будет в наших руках", – приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро-2020, выиграв свою группу. Подопечные Андрея Шевченко оставили позади действующих чемпионов континента – португальцев. Соперниками "сине-желтых" в финальной части станут команды Австрии, Нидерландов и одна из сборных-победительниц плей-офф Лиги наций.

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