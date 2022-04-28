"Я вважаю, що в Україні має бути тільки одна мова – це українська. Це моє бачення, якого я завжди дотримувався. Моя думка, що наші діти мають вивчати лише українську мову, а якщо ти хочеш говорити російською – будь ласка, йди розмовляй, це твій вибір. В Україні нікого не принижують, якщо хтось говорить російською, і ніколи такого не було.

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Скільки моїх друзів у Динамо, Шахтарі, всюди, багато говорять російською. Є й такі, які спілкуються українською, і це нормально.

Я зі своєю дитиною говорю українською мовою. Дружина розмовляє суржиком. Трохи російською, трохи українською. Зі мною старається говорити українською мовою, а зі своїми батьками – російською.

Син тільки почав ходити у садок. У них там говорять португальською, але хочеться, щоб було більше англійської", – розповів Яремчук в ефірі Денисов Time.

Нагадаємо, в сезоні 2021/22 Роман зіграв за Бенфіку 41 матч. Забив 9 голів і віддав 6 асистів.

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