Роман Яремчук как минимум до конца сезона будет оставаться единственным украинцем, который забивал Реалу в чемпионате Испании.

Накануне Валенсия на своем поле расписала боевую ничью с Реалом (2:2) в скандальном матче 27-го тура Ла Лиги. Второй гол "летучих мышей" на 30-й минуте забил Роман Яремчук.

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Для нашего форварда этот гол стал четвертым в сезоне и третьим в Ла Лиге. Интересно, что Яремчук стал первым украинцем, которому удалось забить Реалу в матче чемпионата Испании, сообщает Sportarena.

Стоит отметить, что в других турнирах наши земляки не раз огорчали киперов "сливочных". По этому показателю Яремчук занимает лишь седьмую строчку.

Напомним, лучшим украинским снайпером в матчах с Реалом остается Андрей Шевченко (3 гола в составе Динамо и 1 за Милан). Александр Зубков забивал "сливочным" дважды в рамках Лиги чемпионов. По голу в своем активе имеют Сергей Ребров и Артем Милевский (оба – за Динамо).

Еще двое украинцев поражали ворота Реала, выступая за испанские клубы: Олег Саленко в составе Валенсии отмечался в Кубке Испании (1/8 финала турнира в сезоне 1994/95), а Евгений Коноплянка в матче за Суперкубок УЕФА-2016 реализовал пенальти Севильи.

К слову, Жирона свои оба матча с Реалом уже сыграла, поэтому Артему Довбику и Виктору Цыганкову в текущем сезоне не удастся отобрать лавры у Яремчука.

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