Роман Яремчук як мінімум до кінця сезону залишатиметься єдиним українцем, який забивав Реалу у чемпіонаті Іспанії.

Напередодні Валенсія на своєму полі розписала бойову нічию з Реалом (2:2) у скандальному матчі 27-го туру Ла Ліги. Другий гол "кажанів" на 30-й хвилині забив Роман Яремчук.

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Для нашого форварда цей гол став четвертим у сезоні і третім у Ла Лізі. Цікаво, що Яремчук став першим українцем, якому вдалось забити Реалу у матчі чемпіонату Іспанії, повідомляє Sportarena.

Варто зазначити, що в інших турнірах наші земляки не раз засмучували кіперів "вершкових". За цим показником Яремчук посідає лише сьому сходинку.

Нагадаємо, найкращим українським снайпером у матчах з Реалом залишається Андрій Шевченко (3 голи у складі Динамо і 1 за Мілан). Олександр Зубков забивав "вершковим" двічі в рамках Ліги чемпіонів. По голу у своєму доробку мають Сергій Ребров та Артем Мілевський (обидва – за Динамо).

Ще двоє українців вражали ворота Реала, виступаючи за іспанські клуби: Олег Саленко у складі Валенсії відзначався у Кубку Іспанії (1/8 фіналу турніру в сезоні 1994/95), а Євген Коноплянка у матчі за Суперкубок УЄФА-2016 реалізував пенальті Севільї.

До слова, Жирона свої обидва матчі з Реалом вже зіграла, тож Артему Довбику та Віктору Циганкову у поточному сезоні не вдасться відібрати лаври у Яремчука.

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