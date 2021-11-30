Форвард сборной Украины Роман Яремчук пока не может похвастаться успехами в Бенфике.

Наставник Бенфики Жорже Жезуш в декабре снизит количество игрового времени для Романа Яремчука, который в последний раз забивал еще в сентябре, сообщает A Bola.

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Конкуренты украинца по позиции реже появляются на поле, но имеют лучшую результативность, что и пошатнуло доверие тренера к Роману. Стоит отметить, что в следующем месяце "орлов" ожидает матч ЛЧ против Динамо, а также важные встречи с Порту и Спортингом в чемпионате и Кубке Португалии соответственно.

Напомним, Бенфика летом приобрела Яремчука у Гента за 17 млн евро. Украинец забил за новый клуб 4 мяча.

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