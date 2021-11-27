Форвард сборной Украины Роман Яремчук сегодня отмечает свое 26-летие и получил несколько ностальгичный подарок от УЕФА.

УЕФА в своем официальном Instagram не забыл о дне рождения нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

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Пресс-служба ассоциации решила припомнить голы форварда на Евро-2020. Яремчук забил в первых двух матчах "сине-желтых" на турнире: в игре против Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1).

Добавим, что Роман прошлым летом перебрался в португальскую Бенфику, за которую сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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