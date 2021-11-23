Поражение Динамо от Баварии оставило киевлян без шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но на 1/8 финала никто особенно и не надеялся. Более важно, что эта неудача поставила "бело-синих" в непростое положение – в случае ничьей в поединке между Барселоной и Бенфикой на "Камп Ноу" подопечные Мирчи Луческу вообще не вышли бы в евровесну. Украинским болельщикам было необходимо только поражение "орлов".

То же самое требовалось каталонцам, ведь они опережали лиссабонцев всего на два зачетных балла. В следующем туре Барса рисковала проиграть в Мюнхене, в то время как победа команды Жорже Жезуша над Динамо выглядела вполне вероятной – а это означало бы вылет "блаугранас" в ЛЕ. Такого Хави позволить не мог, так что его подопечные вышли биться исключительно за три очка. Да и за разгром на "Да Луж" надо было отомстить.

Хави проводил свой второй матч во главе Барселоны. Он продолжил ставить молодежь в основу – на выходных новый тренер доверился 17-летнему Акомачу, а на Бенфику решили выпустить 18-летнего австрийского форварда Демира. Кроме того, в старте снова появились Гави и Нико Гонсалес. Из неожиданностей можно отметить появление Араухо на правом фланге обороны.

Жорже Жезуш, в свою очередь, не удивил составом, бросив в бой всех лидеров – в частности, и Яремчука. Сеферович, едва восстановившись от повреждения, получил место в запасе.

Барселона начала встречу достаточно активно, сразу захватив контроль над мячом и организовав несколько хороших атак на первых минутах. Одна из них на 7-й минуте вполне могла завершиться взятием ворот, однако удар Демира в дальний угол после врывания на правый край штрафной Влаходимос парировал. На 12-й у хозяев прошла неплохая контратака 3-в-3, которую Араухо завершил выстрелом мимо ворот, а на 17-й Депай влетел с левого фланга в штрафную, переиграв защитника и голкипера – впрочем, вместо финального выстрела Мемфис покатил на Демира . Вертонген перехватил мяч, а лайнсмен зафиксировал офсайд.

На 26-й минуте шикарную возможность открыть счет упустил Гави, который открылся под пас на левый угол вратарской и банально не попал по мячу. Еще через минуту Нико Гонсалес разыграл атаку с разрезным пасом под выход Альбы один на один, однако переиграть Влаходимоса в ближнем бою Жорди не смог. Бенфика в ответ провела неплохую атаку с проникающим пасом Эвертона в штрафную на Яремчука, но от выхода Ромы один в один Барсу спас Араухо.

На 32-й минуте Роман сделал перспективный стандарт, подачу с которого он же сам и завершил выстрелом с линии вратарской – над перекладиной (но там свистнули офсайд). Еще через две минуты Яремчук мог отпраздновать гол, замкнул подачу с углового сильным ударом головой, однако тер Штеген парировал ногой! На 35-й минуте Бенфика таки забила в результате навеса с корнера и скидки на Отаменде – Николас пробил с рикошетом от перекладины. Впрочем, взятие ворот отменили, ведь мяч вылетел за пределы поля при подаче.

Последнее слово в первом тайме осталось за Барселоной. На 43-й минуте Демир получил мяч на линии штрафной и выполнил красивый обводной удар в девятку – Влаходимос не дотягивался, но "орлов" спасла перекладина. В конце концов отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм начался без замен и ярких моментов. На поле шла позиционная и контактная борьба, а мяч двигался в невысоком темпе. В первые 20 минут после перерыва острых эпизодов не возникало. Барселона, однако, провела ряд перспективных атак с врыванием в штрафную без логического завершения. У Бенфики не было и таких эпизодов. В конце концов тренеры не выдержали – Жорже Жезуш на 59-й минуте снял с игры Яремчука и Мариу, выпустив Нуньеса и Таарабта, а Хави на 66-й вместо Демира бросил в бой Дембеле.

Замена каталонцев могла сработать ровно через минуту: Дембеле обыграл Гримальдо на правом краю штрафной и выполнил навес на линию вратарской, а Фрэнки Де Йонг замкнул ударом головой под перекладину – Влаходимос спас Бенфику! Казалось, что этот момент наконец-то раскроет игру, но ничего подобного не произошло. В последующие 15 минут Барса не создала ни одного эпизода у чужих ворот. Бенфика отвечала взаимностью, хотя на 70-й минуте Жезуш усилил атаку, выпустив Пицци и Лазаро, а на 81-й бросив в бой еще и Сеферовича.

В эндшпиле матча футбол стал веселее. Так, уже через две минуты после выхода на поле, Сеферович выстрелил с угла штрафной, заставив тер Штегена выполнить сейв, а добивание от Пицци было сорвано сигналом об офсайде. Барселона ответила обводным ударом Дембеле на 83-й минуте (получилось неточно), а на 85-й "Камп Ноу" взревел – хозяева забили гол! Отличился Араухо, получивший перевод от Альбы, ворвался в штрафную и расстрелял ворота. На радостях Рональд проехался коленями по газону, но тут же прозвучал сигнал об очередном офсайде. Гол не засчитали.

Барса после этого не сбавила обороты, прижав Бенфику. На 90+2-й минуте "блаугранас" могли вырвать победу в результате подачи с углового, которую Пике замкнул ударом головой в дальний угол – рядом со штангой! Бенфика же на 90+4-й вылетела в контратаку 2-в-1 с выходом Сеферовича один на один. Харис обыграл тер Штегена и пробил в пустые ворота – и не попал! В конце концов финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом Барселона с 7 очками осталась на втором месте, а Бенфика идет третьей с 5 зачетными баллами. Судьба второй путёвки в 1/8 финала будет решена в следующем туре. Динамо, к сожалению, упускает шансы на евровесну.