Яремчук втрачає довіру тренера перед трьома ключовими битвами Бенфіки – українець не забиває два місяці
Форвард збірної України Роман Яремчук поки не може похизуватись успіхами у Бенфіці.
Наставник Бенфіки Жорже Жезуш у грудні зменшить кількість ігрового часу для Романа Яремчука, який востаннє забивав ще у вересні, повідомляє A Bola.
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Конкуренти українця за позицією рідше з'являються на полі, але мають кращу результативність, що і похитнуло довіру тренера до Романа. Варто відзначити, що наступного місяця на "орлів" очікує матч ЛЧ проти Динамо, а також важливі зустрічі з Порту та Спортінгом у чемпіонаті та Кубку Португалії відповідно.
Нагадаємо, Бенфіка влітку придбала Яремчука у Гента за 17 млн євро. Українець забив за новий клуб 4 м'ячі.
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