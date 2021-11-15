"Думаю, что это будет очень сложный матч, потому что мы играем за путевку в плей-офф квалификации на чемпионат мира. Хозяев будут поддерживать их болельщики.

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Нам не хватило концентрации в прошлой игре против Боснии, особенно во втором тайме. Но теперь это будет совсем другой матч, потому что тогда мы играли через два дня после предыдущего матча, это физически сложно. Теперь Боснии будет сложнее, потому что теперь они играют через два дня в третий день, и поэтому они будут уставать больше, чем мы", – цитирует Яремчука VbetNews.

Напомним, 16 ноября наша национальная команда проведет завершающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Соперником сборной Украины будет Босния и Герцеговина, уже потерявшая шансы попасть на Мундиаль.

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