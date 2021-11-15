Делегация национальной команды совершила перелет в Боснию и Герцеговину, где 16 ноября сыграет против местной сборной.

Накануне сборная Украины прибыла в столицу балканского государства, но сегодня предматчевая тренировка и медиамероприятия "сине-желтые" проведут в городе Зеница. Пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18:30, а тренировка – в 19:00 по киевскому времени.

Павелко подтвердил, что украинские фанаты смогут поддержать сборную Украины в матче отбора к ЧМ-2022 против Боснии

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош) , Виктор Коваленко (Специя).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

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