"Думаю, що це буде дуже складний матч, бо ми граємо за путівку до плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Господарів будуть підтримувати їхні уболівальники.

Збірна України прилетіла у Сараєво на вирішальний матч відбору до ЧС-2022

Нам не вистачило концентрації в минулій грі проти Боснії, особливо у другому таймі. Але тепер це буде зовсім інший матч, бо тоді ми грали через два дні після попереднього матчу, це фізично складно. Тепер Боснії буде складніше, бо тепер вони грають через два дні на третій день, і тому вони втомлюватимуться більше, ніж ми", – цитує Яремчука VbetNews.

Нагадаємо, 16 листопада наша національна команда проведе завершальний матч групового етапу відбору на ЧС-2022. Суперником збірної України буде Боснія та Герцеговина, яка вже втратила шанси потрапити на Мундіаль.

ЧС-2022: доля України в чужих руках, трилер у групі Нідерландів – всі розклади перед останнім туром відбору