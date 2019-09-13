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Яремчук существенно подорожал по версии Transfermarkt – он догнал Коноплянку

13 сентября 22:11 221 Читати українською
Яремчук существенно подорожал по версии Transfermarkt – он догнал Коноплянку
Роман Яремчук / ФК Гент

Форвард Гента Роман Яремчук получил значительно более высокий ценник от Transfermarkt по сравнению с предыдущими данными.

Немецкий портал Transfermarkt провел переоценку игроков чемпионата Бельгии. Существенно выросла цена украинского форварда Гента Романа Яремчука.

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По новым данным стоимость украинца составляет 6,5 млн евро, тогда как предыдущая цена была 3,8 млн. Он делит 9-10 место с Евгением Коноплянкой в списке самых дорогих украинских игроков.

В сезоне 2019/20 Яремчук забил 6 голов во всех турнирах и помог Генту пробиться в групповой этап Лиги Европы.

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Украинцы за рубежом Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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