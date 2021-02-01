Недавно в СМИ появилась информация о возможном уходе нападающего в португальский Спортинг. Хотя, как сообщает Voetbal Primeur, "буйволы" не готовы прощаться с Романом и он останется в коллективе до конца текущего сезона. Правда, Гент может задуматься о продаже игрока, если получит предложение, от которого нельзя будет отказаться.

Яремчук получил шанс в последний момент сбежать из Гента

На фоне этого бельгийский клуб подписал форварда Беерсхота Тарика Тиссудали, сообщает официальный Twitter Гента. В текущем розыгрыше Лиги Жупиле он забил 8 мячей и отдал 6 ассистов в 19 матчах. Тиссудали станет конкурентом Яремчука до конца текущей кампании и вероятной заменой по ее завершении.

К слову, Роман Яремчук перебрался в Бельгию летом 2017 года. В нынешнем сезоне бельгийского первенства 25-летний украинец провел за "буйволов" 19 матчей, в которых отметился 10 голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

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