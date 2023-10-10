Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против северомакедонцев в отборе на Евро-2024.

"Нормальная футбольная погода. У кого-то еще продолжалось восстановление, а кто-то уже имел полноценную тренировку.

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Еще не все игроки доехали до нашего лагеря. Еще не прибыли Сваток и Ризнык, поэтому теория матча с Северной Македонией и разбор игры с Италией начнутся уже завтра. Тогда стартует настоящая полноценная подготовка.

Когда с македонцами играла сборная Италии, поле в Скопье действительно было в плохом состоянии, а в нашем поединке еще было более-менее. Это не поле стало причиной такого тяжелого поединка с ними, а именно наша игра. Но тогда мы все же смогли одержать победу. В грядущем матче, думаю, каждый футболист и тренерский штаб сделают выводы, и мы выйдем на этот поединок уже с новой тактикой", – цитирует Миколенко официальный сайт УАФ.

Напомним, дуэль между Украиной и Северной Македонией состоится 14 октября в Праге. Начало встречи в 16:00 по Киеву.

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