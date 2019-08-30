Яремчук пропустил матч с Риекой из-за травмы и рискует не сыграть за сборную Украины

Форвард Гента Роман Яремчук находится в лазарете бельгийской команды.

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого не сыграл в поединке с Риекой в квалификации Лиги Европы, сообщает издание Nieuwsblad.

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Игрок, скорее всего, пропустит поединок с Серкль Брюгге, и может не успеть восстановиться к матчам национальной сборной Украины (против Литвы и Нигерии – 7 и 10 сентября соответственно).

"Роман чувствовал себя не лучшим образом в течение 2-3 недель, но мы все держали под контролем. Дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе. Однако, когда Яремчук возобновил тренировки, то уже через полчаса почувствовал боль. После осмотра медики сообщили, что риск получить травму очень большой. Роману сделали инъекцию, которая должна ускорить процесс выздоровления ", – сообщил тренер Гента Йес Торуп.

Напомним, что Гент по сумме двух матчей вышел в групповой рауд Лиги Европы, жеребьевка которого состоится сегодня, 30 августа, в Монако в 14:00 по Киеву.

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