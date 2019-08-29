"Сердце Яремчука – в Генте", – представитель клуба рассказал о возможности трансфера украинца

Председатель правления Гента Иван Де Витте надеется сохранить Романа Яремчука в бельгийском клубе.

Напомним, ранее форвардом сборной Украины интересовался турецкий Галатасарай, а в последнее время главным претендентом на Яремчука называют Рому.

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Впрочем, один из руководителей Гента Иван Де Витте убежден, что украинец останется в клубе.

"Конечно, мы хотим сохранить Яремчука. Думаю, нам это удастся, поскольку сердце этого парня – здесь, в Генте. Надеюсь, он продолжит играть за нашу команду", – цитирует Де Витте Voetbalnieuws.

К слову, контракт Яремчука с Гентом истекает 30 июня 2021 года. Украинец феноменально начал сезон 2019/20 – 6 голов и 3 ассиста в 8-ми матчах.

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