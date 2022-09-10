Брюгге уверенно одолел Серен Юнайтед в матче 8-го тура чемпионата Бельгии, а Роман Яремчук стал одним из героев "сине-черных". Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии 2022/23, 8-й тур

Серен Юнайтед – Брюгге – 0:2

Голы: Ларин, 52, Ванакен, 68

Брюгге подходил к матчу в статусе фаворита – Серен Юнайтед находится в зоне вылета. В стартовом составе бельгийского гранда вышли оба украинца – Роман Яремчук и Эдуард Соболь.

Зинченко ворвался в топ-3 зарплат Арсенала, одна из звезд все еще зарабатывает "копейки" – СМИ раскрыло доходы команды

Первая половина прошла без голов, но во второй половине Брюгге оформил убедительную победу. В обоих взятиях ворот принял участие Роман Яремчук – украинец сначала ассистировал Ларину, а затем и Ванакену.

Таким образом, Брюгге набрал 19 очков и расположился на второй строчке с 19 очками в активе. Серен Юнайтед с 6 пунктами остался в зоне вылета.

Ярмоленко оформил дебютные гол и ассист, приобщившись к победе команды Реброва 7:0 – видео результативных действий