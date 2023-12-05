Главный тренер Валенсии Рубен Бараха намерен внести изменения в состав команды на встречу против Аросы в Кубке Испании.

"Кубковый матч – возможность получить игровые минуты для игроков, которые обычно не имеют их в Ла Лиге. Те, кто сыграют против Аросы, должны подойти к матчу со всей ответственностью, поскольку для нас это шанс пройти дальше.

Цыганкова в Жироне может заменить другой украинец – клуб Яремчука готов составить конкуренцию

Канос будет играть. Уверен, что он будет расти и показывать лучшую версию себя. Также мы ожидаем лучшего уровня от Амалла, Яремчука и Гильямона", – цитирует Бараху Plaza Deportiva.

Напомним, что Валенсия и Ароса сыграют во вторник, 5 декабря. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Роман Яремчук сыграл за "летучих мышей" в текущем сезоне в 10 матчах. Результативными действиями украинский форвард не отметился.

"Моментами засиял гениальностью". Мудрик разочаровывает и делает разницу – вайбы Азара, мысли на 100 миль/час, высокие оценки