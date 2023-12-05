Головний тренер Валенсії Рубен Бараха планує внести зміни у склад команди на зустріч проти Ароси у Кубку Іспанії.

"Кубковий матч – можливість отримати ігрові хвилини для гравців, які зазвичай не мають їх у Ла Лізі. Ті, хто зіграють проти Ароси, мають підійти до матчу з усією відповідальністю, оскільки для нас це шанс пройти далі.

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Канос гратиме. Впевнений, що він буде рости та показувати кращу версію себе. Також ми очікуємо найкращого рівня від Амалла, Яремчука та Гільямона", – цитує Бараху Plaza Deportiva.

Нагадаємо, що Валенсія та Ароса зіграють у вівторок, 5 грудня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Роман Яремчук зіграв за "кажанів" у поточному сезоні в 10 матчах. Результативними діями український форвард не відзначився.

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