"Мне странно, что Яремчук в Брюгге даже в заявку не попадает. Уже в двух подряд поединках. Из последних 8-ми матчей, когда Роман выходил на поле, только в трех он сыграл более 10-ти минут. И это не нормально! Особенно, если речь идет о самом дорогом приобретении в истории клуба, о футболисте, который по всем качествам подходил Брюгге.

Яремчук индивидуально тренируется в Брюгге – наставник дал объяснение

Из того, что известно мне, у Яремчука произошел конфликт со спортивным директором, который имеет большое влияние на кадровые решения тренерских штабов команды. Роман не играет по нефутбольным причинам.

Конечно, если бы он выходил на те минуты и забивал, то было бы по-другому. Но последний раз он забивал в октябре. С другой стороны, Яремчук – форвард, которому нужно доверие и поддержка. В Генте это было, и он забивал много. Шевченко ему доверял в сборной, и он превратился в основного форварда, который начал регулярно забивать.

В Брюгге, как говорят футболисты, Яремчука "зачехляют". Пришел Скотт Паркер, который пошел на перекор и ставил Яремчука, но его быстренько убрали. Кроме того, масла в огонь подливают болельщики. Они вспоминают о рекордных деньгах, которые были потрачены на Яремчука, о большой зарплате и низкой результативности. В Бельгии убеждены, что летом Брюгге будет продавать Яремчука. Медиа пишут, что клуб сообщил о своем решении Роману, и нюанс лишь в цене вопроса. Собственно, от выставленного ценника и зависит интерес. От своих источников я не услышал, что Яремчук выставлен на трансфер.

Конкретного интереса к Яремчуку сейчас нет. У него контракт еще на 3 года, и Брюгге нужно взвесить все "за" и "против". Есть вариант "закопать топор войны", доверять футболисту, понимая, что рекордные деньги платили не просто так, а за качественного форварда. Есть вариант продать летом за значительно меньшие деньги, чем за него заплатили. Много за футболиста, который мало играет и не забивает – не заплатят. Сам Яремчук может сидеть в клубе с действующим контрактом и отдыхать, но зная его, вряд ли он выберет такой вариант. Стоит дождаться выбора нового тренера Брюгге и его позиции относительно перспектив Яремчука, и тогда уже будет приниматься какое-то решение", – сказал Вацко в своей программе "Вацко Live".

Напомним, украинский форвард обошелся Брюгге в 17 млн евро. В текущем сезоне он провел за "черно-синих" 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

Яремчук провалився у Брюгге: причини, наслідки, наскільки реальне повернення в Динамо і всюдисущий Ребров