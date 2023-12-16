Валенсия принимает Барселону в рамках 17 тура Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Валенсия – Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Мегого, являющимся официальным транслятором испанской Ла Лиги на территории Украины. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Роман Яремчук очень неожиданно появится на поле в стартовом составе. После кубкового матча, в котором украинец забил дебютный гол, он сыграл всего одну минуту в чемпионате, зато сегодня выйдет в основе. Интересно, что за прошедшие полтора месяца наш земляк именно в Ла Лиге суммарно сыграл менее одного тайма (пять выходов на замену, один матч в запасе).

Валенсия – Барселона: стартовые составы