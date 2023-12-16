Валенсія приймає Барселону в рамках 17-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Валенсія – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo, який є офіційним транслятором іспанської Ла Ліги на території України. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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Роман Яремчук дуже несподівано з'явиться на полі у стартовому складі. Після кубкового матчу, в якому українець забив дебютний гол, він зіграв лише одну хвилину в чемпіонаті, зате сьогодні вийде в основі. Цікаво, що за минулі півтора місяця наш земляк саме в Ла Лізі сумарно зіграв менше ніж один тайм (п'ять виходів на заміну, один матч в запасі).

Валенсія – Барселона: стартові склади