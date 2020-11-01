Чемпионат Бельгии, 11-й тур

Васланд-Беверен – Гент – 1:4

Голы: Синани, 51 – Дорш, 27 Яремчук, 29, 37, 44

Нереализованный пенальти: Дорш, 26

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Форвард Гента Роман Яремчук уже в первом тайме снял все вопросы относительно победителя поединка. Игрок сборной Украины отгрузил три красивые голы сопернику и даже был близок к покеру, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда. Еще одним мячом отметился Никлас Дорш.

Во втором тайме гости сбавили обороты и даже позволили игрокам Васланд-Беверена отквитать один гол, но на этом потуги хозяев завершились.

Победа позволила Генту подняться на 12-ю строчку, Васланд-Беверен остался в зоне вылета – 17-е место.

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