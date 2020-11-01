В матче 11-го тура чемпионата Бельгии Гент на выезде встречался с Васланд-Бевереном. После первого тайма "буйволы" вели со счетом 4:0.

Пластун подхватил коронавирус

Героем первой сорокапятиминутки стал форвард сборной Украины Роман Яремчук, который сумел отличиться хет-триком. На самом деле украинец забил четыре раза, но первый гол пяткой арбитр не засчитал, зафиксировав игру рукой.

В середине тайма, при счете 1:0 в пользу своей команды Роман, получив мяч почти в центре поля, протащил сферу в штрафную соперника, сместился влево и точно пробил в дальний угол ворот.

Уже через восемь минут наш легионер удачно замкнул прострел иранского защитника Гента Милада Мохаммади.

А за минуту до окончания первого тайма Яремчук воспользовался разрезным пасом Вадиса Оджиджа-Офо и, выйдя один на один с голкипером, записал в свой актив первый хет-трик за время выступлений за Гент. Более того – это первый хет-трик Романа в карьере!

К слову, еще один украинец Роман Безус начал матч на скамейке запасных. Игорь Пластун участия в поединке не принимал – как сообщалось ранее, он сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

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