Яремчук под вопросом на ближайший матч Бенфики – тренер раскрыл проблему
18:32 - Читати українською
Бенфика рискует потерять форварда Романа Яремчука на непродолжительный период.
Главный тренер "орлов" Нельсон Вериссимо сообщил новости из лазарета перед завтрашним поединком чемпионата против Визелы.
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"Сеферович не восстановился и выбыл из игры. У Яремчука симптомы гриппа, но мы считаем, что он все же может быть доступен завтра", – приводит слова Вериссимо A Bola.
Добавим, что 15 марта Бенфика на выезде сыграет против Аякса в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. К этому моменту Яремчук точно будет готов, если не возникнет других проблем.
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