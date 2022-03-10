Яремчук під питанням на найближчий матч Бенфіки – тренер розкрив проблему
18:32 - Читать на русском
Бенфіка ризикує втратити форварда Романа Яремчука на нетривалий період.
Головний тренер "орлів" Нельсон Веріссімо повідомив новини з лазарету перед автрашнім поєдинком чемпіонату проти Візели.
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"Сеферович не відновився та вибув із гри. У Яремчука симптоми грипу, але ми вважаємо, що він все ж може бути доступним завтра", – наводить слова Веріссімо A Bola.
Додамо, що 15 березня Бенфіка на виїзді зіграє проти Аякса у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. До цього моменту Яремчук точно буде готовий, якщо не виникне інших проблем.
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