Головний тренер "орлів" Нельсон Веріссімо повідомив новини з лазарету перед автрашнім поєдинком чемпіонату проти Візели.

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"Сеферович не відновився та вибув із гри. У Яремчука симптоми грипу, але ми вважаємо, що він все ж може бути доступним завтра", – наводить слова Веріссімо A Bola.

Додамо, що 15 березня Бенфіка на виїзді зіграє проти Аякса у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. До цього моменту Яремчук точно буде готовий, якщо не виникне інших проблем.

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