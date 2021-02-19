В 27-м туре Лиги Жупиле Гент приехал в гости к Мехелену. Со старта матч начинал Роман Яремчук.

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Уже на десятой минуте встречи форвард сборной Украины отличился забитым мячом в ворота команды Марьяна Шведа. Яремчук получил пас на 11 метров и в одно касание прошил голкипера мощным ударом. К слову, украинец отметился взятием ворот в третьем матче подряд.

Заметим, для Романа этот гол стал 14-м в 22-х поединках текущего сезона Лиги Жупиле.

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