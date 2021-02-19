Яремчук отметился очередным голом за Гент – украинец забивает в третьем матче подряд
22:15 - Читати українською
Форвард сборной Украины Роман Яремчук продолжает покорять просторы Бельгии.
В 27-м туре Лиги Жупиле Гент приехал в гости к Мехелену. Со старта матч начинал Роман Яремчук.
Яремчук попал в символическую команду FIFA 21 – украинец в компании Лукаку, Обамеянга и других звезд
Уже на десятой минуте встречи форвард сборной Украины отличился забитым мячом в ворота команды Марьяна Шведа. Яремчук получил пас на 11 метров и в одно касание прошил голкипера мощным ударом. К слову, украинец отметился взятием ворот в третьем матче подряд.
Заметим, для Романа этот гол стал 14-м в 22-х поединках текущего сезона Лиги Жупиле.
Яремчук провел лучший матч в карьере – исторический титул близок, СМИ назвали героем, а фанаты сравнивают с Кейном
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter