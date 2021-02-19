У 27-му турі Ліги Жупіле Гент завітав у гості до Мехелена. Зі старту матч розпочинав Роман Яремчук.

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Вже на десятій хвилині зустрічі форвард збірної України відзначився забитим м'ячем у ворота команди Мар'яна Шведа. Яремчук отримав пас на 11 метрів та в один дотик прошив кіпера потужним ударом. До слова, українець забиває у третьому матчі поспіль.

Зауважимо, для Романа цей гол став 14-м у 22-х поєдинках поточного сезону Ліги Жупіле.

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