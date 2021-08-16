"Он готов взорваться в Португалии. Две сильнейшие черты Яремчука – скорость и игра в штрафной зоне. Он высокий игрок, поэтому может забивать любыми способами, в том числе – головой.

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Он приехал в Бельгию очень молодым. Он был немного озадачен, когда играл. Даже не говорил на английском. Яремчук всегда тренировался очень интенсивно. Роман становился более зрелым как футболист, так и личность", – цитирует Вандерхаге Desporto Ao Minuto.

Добавим, что Яремчук работал под руководством бельгийского специалиста в течение своего первого сезона в Генте.

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