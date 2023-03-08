Яремчук официально остался без тренера – Брюгге уволил Паркера, который провел лишь 12 матчей и опозорился в ЛЧ
Бельгийский клуб продолжает изрядно лихорадить. Брюгге уволил уже второго тренера за сезон.
Брюгге на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества со Скоттом Паркером.
Яремчук сорвал бурные аплодисменты в матче Лиги чемпионов – не помешала катастрофическая игра его команды
Последней каплей руководства "черно-синих" стал позорный вылет команды из самого престижного евротурнира. Накануне Яремчук и Ко в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во второй раз уступили Бенфике (1:5) и по сумме двух матчей (1:7) покинули турнир.
Напомним, 42-летний англичанин возглавил Брюгге в декабре 2022 года, однако не сумел существенно улучшить положение команды (в 12 матчах он одержал 2 победы, 4 раза проиграл и 6 матчей свел вничью).
В чемпионате Бельгии после 28-ми туров "черно-синие" идут четвертыми, отставая от лидера – Генка – на 21 очко.
Брюгге залег на дно в Лиссабоне – Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в 1/4 финала ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты