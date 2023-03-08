Украинский нападающий вышел в стартовом составе Брюгге и отыграл 62 минуты, после чего был заменен.

Бенфика – Брюгге – 5:1 – видео голов и обзор матча

Фанаты Бенфики решили поддержать своего экс-форварда аплодисментами, когда Яремчук покидал пределы поля – некоторые даже поднялись на ноги, чтобы попрощаться с украинцем.

Напомним, что Брюгге был разбит Бенфикой во втором поединке (1:5) и бесславно покинул Лигу чемпионов. Яремчук еще в прошлом сезоне выступал за лиссабонцев, но летом 2022 года стал игроком Брюгге, где переживает не лучшие времена.

Брюгге залег на дно в Лиссабоне – Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в 1/4 финала ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты