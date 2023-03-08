Бельгійський клуб продовжує добряче лихоманити. Брюгге звільнив вже другого тренера за сезон.

Брюгге на своєму сайті оголосив про припинення співпраці зі Скоттом Паркером.

Яремчук зірвав бурхливі оплески в матчі Ліги чемпіонів – не завадила катастрофічна гра його команди

Останньою краплею керівництва "чорно-синіх" став ганебний виліт команди з найпрестижнішого євротурніру. Напередодні Яремчук і Ко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдруге поступились Бенфіці (1:5) і за сумою двох матчів (1:7) покинули турнір.

Нагадаємо, 42-річний англієць очолив Брюгге у грудні 2022 року, однак не зумів суттєво покращити становище команди (у 12 матчах він здобув 2 перемоги, 4 рази програв і 6 матчів звів унічию).

У чемпіонаті Бельгії після 28-ми турів "чорно-сині" йдуть четвертими, відстаючи від лідера – Генка – на 21 очко.

Брюгге заліг на дно у Лісабоні – Бенфіка знищила бельгійців і вийшла в чвертьфінал ЛЧ, Яремчук провів слабкі 62 хвилини