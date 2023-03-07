Бывшие конкуренты Яремчука показали украинцу мастер-класс, оформив вынос Брюгге в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на "Да Луж" (5:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Как и ожидалось, первая встреча между кризисным Брюгге и фантастической Бенфикой завершилась победой "орлов" – 0:2. Почти никто не верил в камбэк бельгийцев, ведь его надо было творить на "Да Луж". У себя дома подопечные Роджера Шмидта не проиграли ни разу в сезоне, поэтому итог ответного матча казался немного предсказуемым...

Яремчук ничем не запомнился

В отчаянной попытке удивить португальцев Скотт Паркер выпустил кракена – нашего Романа Яремчука. Домашний поединок он провел на скамейке запасных. Вероятно, тренерский штаб Брюгге надеялся на особую заведенность украинца в поединке против бывших одноклубников.

К сожалению, Ромко остался незаметным, хотя его статистика в первом тайме не намного хуже статистики партнеров. Яремчук провел одну верховую дуэль (выиграл) и одно единоборство на земле (проиграл), заработал угловой, сел на желтую карточку за подкат у Шикиню и выполнил 13 передач – 10 точных. Карта пасов показывает, что ничего хорошего из такой дистрибуции не получилось.

Бенфика раскатывала Брюгге в дворовом стиле

Зато феерили его экс-партнеры. Бенфика доминировала от стартового свистка и до перерыва, владея мячом 52% игрового времени, нанеся в 2,5 раза больше ударов и выиграв борьбу (17:10 по успешным дуэлям). Особенно эффективно "орлам" удавалось прессинговать и контратаковать через фланги. Собственно, оттуда и пришел первый гол – лиссабонцы провели его уже на 2-й минуте!

Гол оказался эффектным. Гонсалу Рамуш получил мяч в глубине и отдал его Рафи Силве, тот перевел на фланг Баху, а фулбек прострелил на линию вратарской. Жоау Мариу замкнул пяткой, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Ещё через пять минут Силла едва не срезал передачу Рамуша в собственную сетку – Миньоле выручил. На 15-й же минуте Рамуш разрезным пасом нашел Мариу, а Жоау выкатил мяч на 11 метров под удар Флорентину. Опорник пробил неточно.

Один из лучших моментов был упущен на 20-й минуте, когда сработал прессинг Бенфики. Гримальдо подхватил сферу и вошел на левый край штрафной, откуда выполнил передачу под удар Мариу. Жоау выстрелил в правый нижний, но попал в защитника на линии – а от него мяч отскочил в ногу Миньоле! Дальнейшая атака вторым темпом завершилась неточным выстрелом.

Брюгге вообще не имел контригры, за полчаса огрызнувшись только стандартом (Ванакен пробил в стенку). Так долго держать "нули" бельгийцы не могли. В конце первого тайма Бенфика таки конвертировала свое доминирование в гол.

На 38-й Гримальдо разогнал быструю контратаку, в завершении которой Рамуш отдал передачу на правый край штрафной – там Рафа Силва обыграл защитника на ровном месте, после чего пробил внешней стороной стопы. Точно в дальний угол. 1:0!

В компенсированное же время Рамуш отличился и сам, влетев в штрафную с левого фланга, обыграл двух защитников и бахнул в левый нижний. 2:0! Вопросы относительно победителя противостояния де-факто были сняты.

Добивание обречённых, овация Яремчуку и исторические рекорды Бенфики

После перерыва Скотт Паркер снял с игры партнера Яремчука по атаке – Ноа Ланга. Вместо него вышел Оньедика, но лучше игра бельгийцев не стала, хотя Яремчуку на 50-й минуте позволили замкнуть навес от Меера. Роман головой пробил слишком высоко.

Бенфика же продолжила доминировать, организовав несколько ударных атак на старте второго тайма. В конце концов, на 57-й минуте лиссабонцы забили третий гол – это Рамуш расстрелял ворота после обыгрыша Гримальдо с Эурснесом и передачи на левый угол вратарской. 3:0!

После этого Скотт Паркер снял с игры и Яремчука. Украинец провел на поле 62 минуты. Во втором тайме Роман сделал 4 касания мяча, нанес 1 неточный удар, выполнил 1 неудачную попытку обыгрыша на дриблинге и отдал 1 пас (не считая розыгрыша в центре поля).

Публика на Да Луж не забыла о своем экс-форварде, устроив ему овацию.

Следующие полчаса превратились в чистую формальность. Брюгге мог бы попытаться хотя бы избежать разгрома, но не получилось даже обойтись без новых пропущенных. На 71-й минуте "орлы" заработали пенальти, который реализовал Жоау Мариу – он стал первым игроком Бенфики после Эусебиу, которому удалось забить в пяти матчах ЛЧ подряд.

На 77-й же голом отметился Нерес который только что вышел на замену. Экс-вингер Шахтера принял передачу от Невеша и с левого края штрафной отправил мяч в дальний угол – 5:0!

Только после этого бельгийцам позволили провести гол престижа. Им на 87-й минуте отметился Мейер, который шикарно выстрелил с линии штрафной площадки. 5:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Бенфика второй раз подряд выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, что случилось впервые за всю историю клуба.