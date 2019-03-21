Яремчук объяснил, почему зимой отказался от перехода в Галатасарай

Форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук подтвердил, что зимой мог сменить команду.

"Не могу сказать, что я сильно переживал из-за безголевой серии. Психологически это на мне никак не сказывалось. У меня в каждом поединке есть моменты. В двух последних матчах я забил три гола, хотя играю так же и столько же моментов имею для взятия ворот.

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В бельгийских клубах на высоком уровне скаутинг. Они находят молодых игроков, которые за два-три года адаптируются и выходят на высокий уровень.

Зимой за два дня до закрытия трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что есть вариант с Галатасараем. Но руководство Гента сказало: :Мы не найдем тебе альтернативу за два дня". Да и цена, которую предлагали, не устраивала клуб.

Агент мне тоже сказал: "Считаю, тебе в Турцию сейчас не стоит ехать". Я рад, что остался в Бельгии", – цитирует Яремчука Sport.ua.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками